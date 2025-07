Kean spunta anche l’Inter | così può finire in nerazzurro

Il nome di Moise Kean torna a infiammare le voci di calciomercato, e questa volta anche l'Inter potrebbe fare sul serio. Con una clausola rescissoria da 52 milioni e solo nove giorni per agire, il futuro dell'attaccante viola si fa incerto. La sua crescita impressionante lo rende un obiettivo ambito dalle grandi squadre, italiane e non. Il mercato si surriscalda: quale sarĂ il suo destino?

Il nome di Moise Kean infiamma il calciomercato ed ora può finire anche all’Inter: il piano del presidente Marotta è giĂ pronto Una clausola da 52 milioni, altri nove giorni per capire se qualcuno si presenterĂ dalla Fiorentina con il bonifico giĂ pronto. Moise Kean incendia il calciomercato della Serie A: il bomber viola, reduce dalla sua miglior stagione in carriera, è un profilo ambito da parte delle big, italiane e non solo. Su di lui c’è l’interesse del Manchester United, a lui pensano Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di un nuovo centravanti, da lui è pronta a rifugiarsi l’Inter nel caso in cui il caso Calhanoglu sia l’inizio di una vera e propria profonda rivoluzione. 🔗 Leggi su Sportface.it

