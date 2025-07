Antonio Manzini | Il mio primo Schiavone era un uomo orribile Ora Rocco mi sta simpatico

Vent’anni sono un battito di ciglia nel mondo della letteratura, eppure quanto è cambiato Antonio Manzini. Dall’orribile primo Schiavone, che sembrava quasi un’altra persona, al vicequestore amato da tutti, Rocco Schiavone, simbolo di una narrazione che ribalta gli orizzonti. La sua evoluzione artistica testimonia come il talento possa trasformarsi nel tempo, lasciando il segno e conquistando nuovi lettori. E questa è solo l’inizio di un viaggio emozionante...

Sono passati vent’anni. Nemmeno tanti. Eppure è cambiato tutto. Che uno come Rocco Schiavone ribalta gli orizzonti. Per forza. Ne sa qualcosa Antonio Manzini, papà del vicequestore che ormai per tutti (o quasi) ha il profilo Rai di Marco Giallini. Nel 2005 però lo scrittore romano debuttava per Fazi con un noir cupo, livido: Sangue Marcio, storia nera di due fratelli cresciuti male, col tempo diventato un oscuro oggetto del desiderio per gli appassionati. Curioso da leggere, difficile da trovare. E così Piemme ha pensato bene di ripubblicarlo, impreziosito da una prefazione dell’autore. Manzini, com’è guardarsi indietro? "Pensavo peggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Manzini: "Il mio primo Schiavone era un uomo orribile . Ora Rocco mi sta simpatico"

