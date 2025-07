Tra Regionali e Comune. Il rush finale di Calcinaro e ultimi nodi da sciogliere.

Mentre il conto alla rovescia per le elezioni entra nel vivo, tra regionali e amministrative si intensifica il dibattito politico, anche a Fermo. Il sindaco Paolo Calcinaro, deciso a portare avanti la sua candidatura alle regionali, si prepara a sostenere Francesco... con l’obiettivo di rafforzare il legame con la sua città e contribuire a una svolta significativa per il territorio. La sfida è aperta, e il futuro è tutto da scrivere.

Quando si avvicinano le elezioni, la politica va in fibrillazione e la discussione, anche nei territori comunali, si fa più complessa. Vale anche a Fermo dove il sindaco Paolo Calcinaro ha confermato, nei post sui social e in tante occasioni pubbliche, che è sua intenzione candidarsi alle regionali per dare un riferimento forte alla città . L'idea è quella di entrare in una lista civica a supporto del candidato di centro destra, Francesco Acquaroli, sul tavolo, pare, un assessorato sicuro e una maggiore attenzione per Fermo e il fermano. Nel frattempo però il primo cittadino ha da risolvere alcune note dolenti in città , martedì intanto torna in consiglio comunale l'amara mozione sull'interruzione volontaria di gravidanza, argomento di scontro con gli ormai ex supporter del gruppo 'La città che vogliamo'.