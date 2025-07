Da Katy Perry a Gigi Hadid | così le celeb indossano i pantaloni palazzo

Le celebrità come Katy Perry e Gigi Hadid confermano: i pantaloni palazzo sono un must-have che sa reinventarsi tra eleganza e comfort. Dai red carpet alle strade di Milano, questi capi versatili conquistano ogni occasione, stilando il nuovo capitolo dello stile glamour. Scopri come le star li interpretano e lasciati ispirare per il tuo look quotidiano. Perché, in fondo, l'equilibrio tra moda e praticità non è mai stato così chic.

I pantaloni palazzo, simbolo di eleganza senza tempo, si confermano protagonisti del guardaroba. Le celeb li scelgono per red carpet, eventi ufficiali e occasioni informali. Avvistata per le strade di Milano, Gigi Hadid ha combinato dei pantaloni sartoriali a una canotta e a delle Birkenstock modello Boston, mentre Katy Perry ha indossato pantaloni a righe di Acne Studios, T-shirt cropped di Mugler e sandali di Christian Louboutin. Meghan Markle ha optato per dei wide-leg pants di Brandon Maxwell, top in lino di J.Crew, pump firmate Aquazzura e gioielli di Cartier. Nel video di Amica.it, tutti gli outfit delle star con i pantaloni palazzo compresi quelli di Scarlett Johansson, Kylie Jenner e Demi Moore.

