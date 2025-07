Pediatria rimessa a nuovo Con la raccolta fondi riallestite otto camere

Un volto più sorridente e confortevole per i piccoli pazienti dell’Ospedale di Busto Arsizio: grazie alla generosità dell’associazione Amici di Emy Onlus, del Circuito Lions Club Milano Golf St. Andrews e della Bcc Busto Garolfo e Buguggiate, otto camere di Pediatria sono state completamente rinnovate. Arredi moderni e funzionali ora offrono un ambiente più accogliente e rassicurante. La direttrice del...

Importante donazione al reparto di Pediatria dell’ ospedale di Busto Arsizio, l’iniziativa grazie alla raccolta fondi promossa dall’ associazione Amici di Emy Onlus, con il supporto del Circuito Lions Club Milano Golf St. Andrews e la Bcc Busto Garolfo e Buguggiate. Rinnovati gli arredi di otto camere del reparto attraverso la fornitura di nuovi comodini, fasciatoi, armadi e lavandini, presentate nei giorni scorsi le novità. La direttrice del Dipartimento Materno Infantile, dottoressa Simonetta Cherubini, ha affermato: "Ringrazio il presidente di Amici di Emy Onlus, Stefano Morosi, per aver ancora una volta pensato ai bambini della pediatria di Busto Arsizio, dimostrando affetto e vicinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pediatria rimessa a nuovo. Con la raccolta fondi riallestite otto camere

