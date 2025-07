Corriere dello Sport – Kean verso l’addio la Fiorentina vira su Piccoli

Le voci di mercato su Moise Kean infiammano Firenze e non solo: l’attaccante viola, tra sirene arabe e interesse dello United, continua a essere al centro di intense speculazioni. Tuttavia, mentre il Napoli sembra aver messo nel cassetto i suoi corteggiamenti, la Fiorentina guarda altrove, virando su talenti emergenti come Piccoli. Riuscirà questa strategia a rilanciare le ambizioni viola? Restate con noi per scoprirlo.

FIRENZE – Moise Kean continua ad agitare la Fiorentina. Sospeso tra le sirene arabe e l'interesse dello United, l'attaccante viola è stato al centro di rumors di mercato che si sono diffusi nelle ultime ore e che lo accostavano al Napoli. Indiscrezioni che non hanno trovato riscontri sul fronte azzurro. È vero che il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, conosce bene Kean per averlo avuto alla Juventus, ma è altrettanto vero che gli obiettivi del Napoli sono altri e sono ben noti: Darwin Nuñez del Liverpool di Arne Slot, e Lorenzo Lucca, che il un contratto in scadenza con l'Udinese nel 2028.

