Bussero, dove vince sempre Peppone. Sindaci con la sindrome del custode e le cinquanta sfumature di rosso.

"# è colpa del sindaco", la maglietta, dono di Massimo Vadori, primo cittadino in carica, ai predecessori, è già un must. Li ha riuniti per un’occasione speciale: “ 50 sfumature di rosso “, mezzo secolo di governo progressista a Bussero, borgo di 8.300 abitanti che dal 1975 con la 167 ha messo un tetto sopra la testa al ceto medio milanese: 1.300 famiglie su 3.500 nuclei hanno comprato casa a prezzi calmierati. E raggiungono la Madonnina in metrò. Una scelta precisa. Un fil rouge unisce gli amministratori da 50 anni. Mattatore Curzio Rusnati, sulla poltrona più pesante del Municipio per 10 anni, fino al 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it