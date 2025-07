La tragedia dei palestinesi nel silenzio ipocrita dell’Occidente

La tragedia dei palestinesi si svolge sotto il velo di un silenzio ipocrita dell’Occidente, un'ombra che nasconde una realtà drammatica troppo spesso ignorata. "Un giorno tutti diranno di essere stati contro" di Gramma Feltrinelli è un pamphlet pungente e necessario, che denuncia con forza le omissioni e le complicità. Una lettura scomoda ma imprescindibile per chi vuole comprendere le verità celate dietro il velo delle apparenze.

Il titolo, come si dice, è tutto un programma, e Un giorno tutti diranno di essere stati contro (Gramma Feltrinelli) non tradisce le attese. È un pamphlet urticante, diretto, di sgradevole ma necessaria lettura per tutti quelli – tutti noi – che da venti mesi stanno assistendo a quello che è stato definito “un genocidio in diretta streaming“. Omar El Akkad, giornalista e scrittore canadese di origine egiziana, ha scritto un testo che meriterebbe d’essere letto e discusso nelle Scuole di giornalismo, ma riguarda anche i cittadini comuni, perché attorno all’ aggressione israeliana nella Striscia di Gaza dopo gli attentati di Hamas del 7 ottobre 2023 si è formato un sistema di ipocrisie, eufemismi e reticenze che col passare del tempo e il sommarsi delle efferatezze ha tolto alle opinioni pubbliche occidentali quell’aura di civiltà e superiorità che ben conosciamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La tragedia dei palestinesi nel silenzio ipocrita dell’Occidente

In questa notizia si parla di: tragedia - palestinesi - silenzio - ipocrita

“Un chilo di zucchero costa ormai 57 dollari, manca l’acqua, eppure il mondo sta dimenticando questa tragedia” Vai su Facebook

La tragedia dei palestinesi nel silenzio ipocrita dell’Occidente; Sepideh Farsi: «Fatima Hassouna uccisa di proposito. L’Europa è ipocrita»; Piazza San Giovanni si riempie per Gaza: “Il governo rompa il silenzio, basta complicità con Netanyahu”.

La tragedia dei palestinesi nel silenzio ipocrita dell’Occidente - Il titolo, come si dice, è tutto un programma, e Un giorno tutti diranno di essere stati contro (Gramma Feltrinelli) ... quotidiano.net scrive

Calcio: Berruto (Pd), ‘partita Italia-Israele non dovrebbe esserci, no a indifferenza’ - "In un momento in cui nella Striscia di Gaza continua a consumarsi una tragedia umanitaria senza precedenti, con centinaia di sportivi palestinesi uccisi, impianti distrutt ... Scrive ilsannioquotidiano.it