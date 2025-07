Quando la F1 su TV8 oggi | programma gara GP Gran Bretagna 2025

Se sei appassionato di Formula 1, non perdere l'appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 in programma domenica 6 luglio. Su TV8, potrai seguire live tutte le emozionanti fasi della gara, che si disputerà nel pomeriggio. Ricorda di adattare l’orario alla differenza di fuso tra UK e Italia: quest’anno, gli inglesi hanno mantenuto l’orario tradizionale. Dunque, dalle nostre parti, i semafori si spegneranno più...

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di F1 si disputerĂ nel pomeriggio di domenica 6 luglio. Come sempre, c’è da tenere in considerazione il fuso orario, differente tra il Regno Unito e l’Europa Centrale. A volte viene aggiustata l’ora di partenza locale, altre è invece il resto del Vecchio Continente a doversi adattare. A questo giro, gli inglesi si sono tenuti stretti l’orario canonico. Dunque, dalle nostre parti, i semafori si spegneranno piĂą tardi del consueto. D’altronde la terra d’Albione non deve gestire mediaticamente alcuna contemporaneitĂ eccellente (leggasi la finale di Wimbledon, che si giocherĂ domenica prossima ). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Gran Bretagna 2025

