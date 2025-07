Torna il centro estivo di Rocca San Casciano, un’occasione speciale per i bambini di vivere momenti di divertimento, apprendimento e socializzazione immersi nella natura. Da domani, bambini dai 6 ai 12 anni avranno l’opportunità di scoprire nuove amicizie e avventure, grazie all’impegno della parrocchia, dell’Associazione Tradizioni Acquacheta e del Comune. Un’estate da ricordare che promuove crescita e solidarietà: non lasciartela scappare!

Anche quest'anno inizia in questo periodo, e per l'esattezza domani, il Centro estivo di Rocca San Casciano, iniziativa che accoglie bambini dai 6 ai 12 anni, prevalentemente provenienti dai paesi dell'alta valle del Montone. Organizzato dalla parrocchia di Santa Maria delle Lacrime e dall' Associazione Tradizioni Acquacheta, che mettono a disposizione anche gli educatori, l'evento si avvale della collaborazione del Comune di Rocca San Casciano e di quello di Portico e San Benedetto, che contribuiscono con finanziamenti per mantenere i costi molto bassi, rendendo l'esperienza accessibile a tutte le famiglie.