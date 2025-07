Campo di calcio a nuovo Marotta festeggia

Il nuovo campo di calcio a Marotta si prepara a vivere un futuro all'insegna dello sport e della comunità. I lavori di riqualificazione,costati 940mila euro, hanno trasformato il campo in un vero e proprio punto di riferimento per giovani e appassionati. Con un manto sintetico di ultima generazione, illuminazione a LED e una recinzione moderna, l’amministrazione comunale ha dato vita a uno spazio che promette emozioni e crescita. Accanto al sindaco Nicola Barbieri e alla sua squadra, il sogno diventa realtà.

Taglio del nastro, ieri mattina, per i lavori di riqualificazione del campo da calcio di Marotta. Un intervento realizzato dall’amministrazione comunale, con un investimento di 940mila euro, che ha riguardato la posa di un nuovo manto sintetico per il campo centrale, l’installazione di un impianto di illuminazione a Led e la realizzazione di una nuova recinzione. Accanto al sindaco Nicola Barbieri e ai componenti della sua amministrazione; rappresentanti delle associazioni sportive, con i ragazzini del settore giovanile del Marotta Maroso Mondolfo e della Marottese Arcobaleno; il presidente del Coni Marche Fabio Luna col delegato provinciale Fabrizio Tito; e il parroco don Enrico Secchiaroli, che ha impartito la benedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Campo di calcio a nuovo. Marotta festeggia

