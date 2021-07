ASCOLTITV 4 LUGLIO 2021 | UNA VOCE PER PADRE PIO 14% | MASANTONIO 8% | DELITTI IN PARADISO 7 | 8% | L’IMPRESA DELL’ITALBASKET

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 5 luglio 2021) ASCOLTI TV 4· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – xUno Weekend – xDreams Road – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – xLinea Verde Estate – xTg1 – xIl Meglio di Domenica In – xAmore in Alto Mare – xAmore in Alto Mare – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xUnaperPio – x x x xSpeciale Tg1 – x Tg5 – xTg5 Speciale – xSanta Messa – xStorie Melaverde – xStorie Melaverde – xMelaverde – xTg5 – xArca di Noè – xBeautiful – xUna Vita – xIsola di Pietro – x Caduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – ...