VIDEO Inghilterra, Southgate: “In semifinale grazie allo spirito di gruppo” (Di domenica 4 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, dopo la vittoria ottenuta sull'Ucraina Leggi su mediagol (Di domenica 4 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico dell', Gareth, dopo la vittoria ottenuta sull'Ucraina

Advertising

SkySport : ?? STERLING CERCA E TROVA KANE ? L'Inghilterra è in semifinale ?? HL ? - SkySport : ?????????????? L'INGHILTERRA IMPAZZISCE DI GIOIA? ? 4-0 all'Ucraina all'Olimpico e pass per la semifinale ?? L'esultanza de… - Mediagol : VIDEO Inghilterra, Southgate: “In semifinale grazie allo spirito di gruppo” - Antonie62537279 : RT @IlPrimatoN: L'Inghilterra si inginocchia, l'Ucraina no. L'orgoglio di Sheva e dei tifosi a fine partita - OdorizziAlex : RT @IlPrimatoN: L'Inghilterra si inginocchia, l'Ucraina no. L'orgoglio di Sheva e dei tifosi a fine partita -