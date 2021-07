Usa | un 4 luglio sottotono tra pandemia e crisi economica

(Di domenica 4 luglio 2021) Il covid e le restrizioni non permettono i grandi festeggiamenti. Biden parteciperà al consueto barbecue alla Casa Bianca, mentre Trump lacia accuse di ...

Il covid e le restrizioni non permettono i grandi festeggiamenti. Biden parteciperà al consueto barbecue alla Casa Bianca, mentre Trump lacia accuse di ...Roma, 04 lug 13:27 - Buon 4a tutti gli americani che festeggiano oggi una giornata storica per gli Stati Uniti d'America e non solo. Che i valori sanciti...È da mesi che si susseguono voci circa possibili realizzi, storni o correzioni importanti sulle Borse mondiali. L’estate al riguardo potrebbe essere anche ...Al Cinema Massimo Tre dal 2 al 20 luglio 2021 una rassegna dedicata a Greta Gerwig. Attrice, sceneggiatrice e regista, è tra le protagoniste del cinema indipendente americano della nuova generazione d ...