Roma, Mourinho: “Terribile aver perso Spinazzola” (Di domenica 4 luglio 2021) “L’Italia ha perso Spinazzola. E’ Terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile“. Josè Mourinho nella sua rubrica su Talks Sport non nasconde l’amarezza per l’infortunio di Leonardo Spinazzola, reduce dalla rottura del tendine d’achille. Da commentatore di Euro 2020, l’allenatore portoghese si è anche soffermato su Emerson Palmieri, uno dei papabili per sostituire il laterale in giallorosso. Oggi, intanto, Spinazzola volerà in ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “L’Italia ha. E’per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Mastava giocando in modo incredibile“. Josènella sua rubrica su Talks Sport non nasconde l’amarezza per l’infortunio di Leonardo, reduce dalla rottura del tendine d’achille. Da commentatore di Euro 2020, l’allenatore portoghese si è anche soffermato su Emerson Palmieri, uno dei papabili per sostituire il laterale in giallorosso. Oggi, intanto,volerà in ...

