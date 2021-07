NBA Finals 2021, Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: calendario completo, programma, orari e tv (Di domenica 4 luglio 2021) Il calendario completo delle Finals dei playoff NBA 2021. Una finale che nessuno avrebbe mai pronostico alla partenza di questi playoff: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks. La franchigia dell’Arizona non ha mai vinto un atto finale e ci torna dopo 28 anni, dopo le Finals perse per 4-2 contro i Bulls di Micheal Jordan. Finals che significano tanto per Chris Paul, alla ricerca del primo agognato anello all’età di 36 anni. Primo titolo che vuole anche Giannis Antetokounmpo: in dubbio, tuttavia, la sua presenza a causa ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Ildelledei playoff NBA. Una finale che nessuno avrebbe mai pronostico alla partenza di questi playoff:. La franchigia dell’Arizona non ha mai vinto un atto finale e ci torna dopo 28 anni, dopo leperse per 4-2 contro i Bulls di Micheal Jordan.che significano tanto per Chris Paul, alla ricerca del primo agognato anello all’età di 36 anni. Primo titolo che vuole anche Giannis Antetokounmpo: in dubbio, tuttavia, la sua presenza a causa ...

