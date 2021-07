Il manifesto sovranista e l'ennesimo scontro tra Letta e Salvini (Di domenica 4 luglio 2021) AGI – L'immagine che rimarcano nella Lega è quella di Matteo Salvini e l'azzurra Licia Ronzulli insieme in un gazebo, tra bandiere della Lega e di Forza Italia, per testimoniare – parole del segretario del partito di via Bellerio – che la federazione tra i due partiti è già nei fatti. "È questa: lavorare insieme per riformare la giustizia, tagliare le tasse, difendere gli italiani dall'immigrazione clandestina e dall'eccesso di burocrazia", dice l'ex ministro dell'Interno. A firmare per i referendum sulla giustizia sono i presidenti di Regione della Lega, i ministri, gli alleati centristi De Poli e Cesa, volti noti del giornalismo italiano e nei prossimi giorni ci sarà ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI – L'immagine che rimarcano nella Lega è quella di Matteoe l'azzurra Licia Ronzulli insieme in un gazebo, tra bandiere della Lega e di Forza Italia, per testimoniare – parole del segretario del partito di via Bellerio – che la federazione tra i due partiti è già nei fatti. "È questa: lavorare insieme per riformare la giustizia, tagliare le tasse, difendere gli italiani dall'immigrazione clandestina e dall'eccesso di burocrazia", dice l'ex ministro dell'Interno. A firmare per i referendum sulla giustizia sono i presidenti di Regione della Lega, i ministri, gli alleati centristi De Poli e Cesa, volti noti del giornalismo italiano e nei prossimi giorni ci sarà ...

Advertising

CottarelliCPI : Il manifesto sovranista di Salvini, Meloni, LePen, Orban ecc. non chiede più l'uscita dall'UE, il che è cosa buona,… - Agenzia_Ansa : Gelo del ministro leghista Giorgetti sul manifesto sovranista della destra europea firmato anche dal Carroccio e da… - GFranco49 : RT @CottarelliCPI: Il manifesto sovranista di Salvini, Meloni, LePen, Orban ecc. non chiede più l'uscita dall'UE, il che è cosa buona, ma v… - fisco24_info : Il manifesto sovranista e l'ennesimo scontro tra Letta e Salvini: AGI – L'immagine che rimarcano nella Lega è quell… - lucillalilla : RT @CottarelliCPI: Il manifesto sovranista di Salvini, Meloni, LePen, Orban ecc. non chiede più l'uscita dall'UE, il che è cosa buona, ma v… -