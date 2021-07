Violenze in carcere, Salvini: “No violenza ma non infangare la polizia (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – “Noi stiamo lavorando perché si stia meglio in carcere tutti: poliziotti, innanzitutto, e detenuti. Occorrono più assunzioni, se qualcuno ha sbagliato va punito, come in tutti gli altri campi, però lavorano in condizioni difficilissime. La violenza non è mai accettabile, è sempre condannabile, non permetto, però, a nessuno, di infangare l’immagine delle migliaia di donne e uomini in divisa che dentro e fuori le carceri fanno un lavoro eccezionale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivato a Bari per promuovere il referendum per la riforma della giustizia italiana, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – “Noi stiamo lavorando perché si stia meglio intutti: poliziotti, innanzitutto, e detenuti. Occorrono più assunzioni, se qualcuno ha sbagliato va punito, come in tutti gli altri campi, però lavorano in condizioni difficilissime. Lanon è mai accettabile, è sempre condannabile, non permetto, però, a nessuno, dil’immagine delle migliaia di donne e uomini in divisa che dentro e fuori le carceri fanno un lavoro eccezionale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, arrivato a Bari per promuovere il referendum per la riforma della giustizia italiana, ...

Advertising

Internazionale : Il carcere è un’architettura della sofferenza, concepita per piegare e annichilire i corpi. Le violenze della penit… - fabiochiusi : “Le violenze della polizia penitenziaria contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non sono un’anom… - Tg3web : Dalle carte dell'inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere emergono i tentativi di sviare le i… - anteprima24 : ** Violenze in carcere, #Salvini: 'No violenza ma non infangare la polizia ** - bad_montax : RT @davide_vecchi: Le violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono emerse grazie a un giornalista che ha fatto bene il suo mestiere,… -