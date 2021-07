Torre Annunziata, rapinano e feriscono un anziano: 2 arresti (Di sabato 3 luglio 2021) A Torre Annunziata, per sottrarre con forza un borsello contenente mille euro a un anziano, i due criminali non hanno esitato a scaraventarlo a terra. Prendono di mira un anziano, sottraendogli con la forza un borsello contenente 1.000 euro. Nell’azione criminale l’uomo resta ferito e viene soccorso dagli uomini di una pattuglia della Guardia di Leggi su 2anews (Di sabato 3 luglio 2021) A, per sottrarre con forza un borsello contenente mille euro a un, i due criminali non hanno esitato a scaraventarlo a terra. Prendono di mira un, sottraendogli con la forza un borsello contenente 1.000 euro. Nell’azione criminale l’uomo resta ferito e viene soccorso dagli uomini di una pattuglia della Guardia di

Advertising

Viuleeenz : Qualcuno che mi spieghi come Ciro Immobile da Torre Annunziata abbia fatto a vincere la scarpa d oro? - ManuelXely_ : RT @MrMeo__: Dedico, infine, la vittoria alla mia città, spesso in cattiva luce. Questa è una piccola rivalsa, seppur virtuale, dopo tutte… - MrMeo__ : Dedico, infine, la vittoria alla mia città, spesso in cattiva luce. Questa è una piccola rivalsa, seppur virtuale,… - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Rubano borsello a un anziano, ferendolo. Arrestati due rapinatori LEGGI LA NEWS:… - sinfonia71 : @MadreNapoli @lebose2 @MarzianoAnsioso Il fatto che sia nato a Torre Annunziata non è per nulla determinante. -