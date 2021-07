Si scontra con un cinghiale e finisce nel dirupo | resta incastrato in auto | salvato da una comitiva di motociclisti

(Di sabato 3 luglio 2021) ANCONA - Stavano rientrando da una cena a Portonovo quando si sono imbattuti in una scena da brividi . A terra, la carcassa di un. Nel, le luci di un'finita fuori strada. All'...

Advertising

var223 : RT @lebalzin: 'Insieme alla vita sulla terra, un altro mondo si aprirà con porte così grandi, anche la luce non sfuggerà alla sua forza. tu… - onedsaremylife : RT @amicii_news: Lo sapete di cosa ho sempre avuto paura? Dell’Italia che si scontra con la Spagna, si, brutti ricordi… #EURO2021 #BELITA - Laufan845 : RT @amicii_news: Lo sapete di cosa ho sempre avuto paura? Dell’Italia che si scontra con la Spagna, si, brutti ricordi… #EURO2021 #BELITA - LuigiLiccardo6 : RT @amicii_news: Lo sapete di cosa ho sempre avuto paura? Dell’Italia che si scontra con la Spagna, si, brutti ricordi… #EURO2021 #BELITA - deddy_eaka : RT @amicii_news: Lo sapete di cosa ho sempre avuto paura? Dell’Italia che si scontra con la Spagna, si, brutti ricordi… #EURO2021 #BELITA -

Ultime Notizie dalla rete : scontra con

IL GIORNO

la forza delle braccia (che si è pure tagliato) Lanfranco è riuscito a strappare il parabrezza in frantumi, consentendo al trentenne di uscire. Era illeso, aveva solo dei graffi alle gambe, tanto ...Mary, non può permettersi di rifiutare, ma, orgogliosa e implacabilmente appassionata per il suo lavoro, sila sua ospite indesiderata. Sono donne provenienti da mondi diversi. Eppure, ...Il premier Draghi si tira fuori dalle polemiche, la sua linea resta europeista, consolidato il rapporto con Macron, Merkel e le istituzioni Ue. Insomma, fino a quando resterà a palazzo ...NARDÒ (Lecce) - È morto poche ore dopo il ricovero in ospedale, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua moto, che ha poi preso fuoco.