Shrek e vissero felici e contenti, gli errori nel cartone animato che non avevi mai notato (Di sabato 3 luglio 2021) Shrek è senza dubbio l’orco verde più simpatico del mondo animato e i film che lo vedono protagonista sono uno più divertente dell’altro. Non fa eccezione ‘Shrek e vissero felici e contenti’ quarto ed ultimo capitolo della saga uscito nel 2010. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Shrek e vissero felici e contenti su Italia 1: le curiosità sul film che non sapevi “Esilarante e commovente dall’inizio alla fine, questo è il miglior Shrek di tutti, e non si tratta solo di una fiaba. Questo film mescola ... Leggi su funweek (Di sabato 3 luglio 2021)è senza dubbio l’orco verde più simpatico del mondoe i film che lo vedono protagonista sono uno più divertente dell’altro. Non fa eccezione ‘’ quarto ed ultimo capitolo della saga uscito nel 2010. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,su Italia 1: le curiosità sul film che non sapevi “Esilarante e commovente dall’inizio alla fine, questo è il migliordi tutti, e non si tratta solo di una fiaba. Questo film mescola ...

Advertising

cineblogit : Stasera in tv: “Shrek e vissero felici e contenti” su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Shrek e vissero felici e contenti” su Italia 1 - LuciaMosca1 : (Il film di animazione stasera in TV: 'Shrek e vissero felici e contenti' sabato 3 luglio 2021) Segui su: La… - avadesordre : #AdessoInTv Premiumcinema1 #ShrekEVisseroFeliciEContenti ..loro! allo spettatore spiace il declino di uno script s… - fearlessdosed : @sonosologiusy SI AMO HANNO TRASMESSO SHREK TERZO E SABATO PROSSIMO 'SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI' -