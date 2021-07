Scandalo Vaticano, Brülhart: “Siamo davanti a un abbaglio processuale” (Di sabato 3 luglio 2021) René Brülhart, ex presidente dell’ Autority antiriciclaggio del Vaticano rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sull’investimento londinese insieme al cardinale Angelo Becciu e ad altre otto persone, è convinto che Siamo davanti ad un “abbaglio processuale”. “E Siamo convinti – spiega all’Adnkronos il suo legale, Filippo Dinacci – che non appena ci sarà consentito di spiegare tutto questo verrà chiarito in un batter d’occhio. Brülhart ha sempre agito nell’interesse esclusivo della Santa Sede e degli organi che la rappresentano. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) René, ex presidente dell’ Autority antiriciclaggio delrinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sull’investimento londinese insieme al cardinale Angelo Becciu e ad altre otto persone, è convinto chead un “”. “Econvinti – spiega all’Adnkronos il suo legale, Filippo Dinacci – che non appena ci sarà consentito di spiegare tutto questo verrà chiarito in un batter d’occhio.ha sempre agito nell’interesse esclusivo della Santa Sede e degli organi che la rappresentano. ...

