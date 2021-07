Saldi, a Napoli inizio soft: sconti tra il 30 e 50% (Di sabato 3 luglio 2021) Primo giorno di Saldi a Napoli ma al momento non si registrano file davanti ai negozi. Nelle vie dello shopping, il sabato mattina e’ scorso tranquillo anche se con il passare delle ore sta aumentando la gente in strada e nei negozi. Tra gli esercenti c’e’ ottimismo anche se – dicono – “sara’ difficile recuperare quanto perso a causa dei lunghi periodi di chiusura imposti dalle norme anti covid”. Saldi che sono partiti in molti casi con sconti tra il 30 e il 50 per cento ma non manca chi gia’ propone anche il 70 per cento. Ad attirare l’attenzione della gente soprattutto i negozi di abbigliamento e in particolare le catene ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Primo giorno dima al momento non si registrano file davanti ai negozi. Nelle vie dello shopping, il sabato mattina e’ scorso tranquillo anche se con il passare delle ore sta aumentando la gente in strada e nei negozi. Tra gli esercenti c’e’ ottimismo anche se – dicono – “sara’ difficile recuperare quanto perso a causa dei lunghi periodi di chiusura imposti dalle norme anti covid”.che sono partiti in molti casi contra il 30 e il 50 per cento ma non manca chi gia’ propone anche il 70 per cento. Ad attirare l’attenzione della gente soprattutto i negozi di abbigliamento e in particolare le catene ...

Saldi estivi al via oggi anche in Campania E' iniziata questa mattina la stagione dei saldi estivi in Campania. La partenza ufficiale dei ribassi è stata, però, preceduta da molte polemiche, dal momento che le associazioni dei commercianti con ...

