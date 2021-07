Paola Di Benedetto svela in che rapporti è rimasta con Federico Rossi e su Stefano De Martino…

(Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime settimaneDiè spesso finita al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. L’ex madre natura, solo qualche tempo fa, aveva annunciato la rottura con il suo ormai storico fidanzato. I due hanno avuto, infatti, una relazione andata avanti per più di qualche anno e tra alti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Paola Di Benedetto pubblica una canzone di Federico Rossi nelle storie - #Paola #Benedetto #pubblica #canzone - Novella_2000 : Il gesto di Paola Di Benedetto per Federico Rossi dopo la fine della storia spiazza tutti (VIDEO) - disagio_tv : Paola Di Benedetto pubblica nelle sue storie una canzone del suo ex Federico Rossi. - BITCHYFit : Paola Di Benedetto racconta la verità dietro all'addio a Federico Rossi: 'I retroscena che nessuno sa' *… - BITCHYFit : Stefano De Martino sta con Paola Di Benedetto? Lei fa un po' di chiarezza * -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto

Die Stefano De Martino sono una coppia? Lei ha rotto il silenzio, rivelando che cosa c'è dietro la loro ...Con un post pubblicato nelle scorse settimaneDiha annunciato la sua rottura definitiva con Federico ' Fede ' Rossi, conosciuto per aver fatto parte del gruppo 'Benji & Fede'. I dettagli dietro alla loro separazione non viene ...Paola Di Benedetto rompe il silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale e svela in che rapporti è con il suo ex fidanzato.Paola Di Benedetto e Stefano De Martino sono sempre più vicini, ora la giovane modella fa chiarezza sulla relazione ...