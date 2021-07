LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: partenza a tutta! Tanti in difficoltà (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 13.37 Corridori che sono in discesa. 13.34 In difficoltà Geraint Thomas. 13.31 Tantissimi corridori stanno perdendo contatto. Inizio di tappa a velocità mostruose. 13.30 In solitaria va via Wout Poels. 13.28 Démare e Merlier si staccano. 13.27 Subito all’attacco corridori di lusso all’attacco: da Geogeghan Hart a Nairo Quintana. 13.25 Intanto prova ad attaccare Michael Woods (Israel Start-Up Nation). 13.24 Van Poppel, Walscheid e Kluge già staccati. 13.22 Alcuni corridori stanno andando in ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE2021 13.37 Corridori che sono in discesa. 13.34 InGeraint Thomas. 13.31ssimi corridori stanno perdendo contatto. Inizio dia velocità mostruose. 13.30 In solitaria va via Wout Poels. 13.28 Démare e Merlier si staccano. 13.27 Subito all’attacco corridori di lusso all’attacco: da Geogeghan Hart a Nairo Quintana. 13.25 Intanto prova ad attaccare Michael Woods (Israel Start-Up Nation). 13.24 Van Poppel, Walscheid e Kluge già staccati. 13.22 Alcuni corridori stanno andando in ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - vivereinbilico : -mentre altri hanno scelto di posticipare, ma per scelte burocratiche-organizzative (es: per Ultimo sarebbe stato d… - SpazioCiclismo : Partenza a tutta per questa prima tappa alpina, che sembra dare voglia a molti #TDF2021 - cascinanotizie : Estate Vecchianese: serate gratuite di eventi e intrattenimento per tutti Cartellone in sinergia col volontariato l… - blab_live : #Ciclismo, #TourdeFrance #TDF2021: analisi, favoriti e #pronostici dell’ottava tappa con Claudio #Chiappucci! -