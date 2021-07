Infortunio Spinazzola: ecco quando l’azzurro potrebbe tornare in campo (Di sabato 3 luglio 2021) L’Infortunio di Leonardo Spinazzola vedrà il calciatore lontano dal campo per circa sei mesi: è questo il tempo di recupero generalmente impiegato. Si è fermato. Probabilmente il migliore per continuità di EURO 2020 per l’Italia ha dovuto fermarsi a causa di uno sfortunato e sopraggiunto Infortunio. Si tratta di Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 luglio 2021) L’di Leonardovedrà il calciatore lontano dalper circa sei mesi: è questo il tempo di recupero generalmente impiegato. Si è fermato. Probabilmente il migliore per continuità di EURO 2020 per l’Italia ha dovuto fermarsi a causa di uno sfortunato e sopraggiunto. Si tratta di Leonardo, difensore della Roma, che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola - DiMarzio : #Euro2020, #ITA | Le parole di un soddisfatto #Mancini al termine della partita contro il #BEL. Poi commenta anche… - SkySport : Spinazzola, infortunio in Italia-Belgio: sospetta rottura del tendine d'Achille #BelgioItalia #Spinazzola #SkySport… - rainboyfriends : RT @AUniversale: La destra “moderata e moderna” è quella che utilizza persino l’infortunio di #Spinazzola per attaccare implicitamente #Bla… - MarcoBatarea : RT @AUniversale: La destra “moderata e moderna” è quella che utilizza persino l’infortunio di #Spinazzola per attaccare implicitamente #Bla… -