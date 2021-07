F1, Pierre Gasly: “Sesta posizione è un gran risultato per noi. Domani siamo i primi in griglia su gomma soft” (Di sabato 3 luglio 2021) Pierre Gasly si conferma estremamente solido quest’anno in qualifica e porta a casa un buonissimo sesto posto al termine delle prove ufficiali del gran Premio d’Austria 2021, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il francese dell’AlphaTauri si è attestato a poco più di un decimo dalla terza piazza, a testimonianza di un time-attack di altissimo livello in Q3 al Red Bull Ring di Spielberg. “Sembra che ogni weekend siamo su livelli simili in qualifica e ne sono molto felice, la Sesta posizione è un grande risultato per noi, è una bella giornata ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021)si conferma estremamente solido quest’anno in qualifica e porta a casa un buonissimo sesto posto al termine delle prove ufficiali delPremio d’Austria 2021, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il francese dell’AlphaTauri si è attestato a poco più di un decimo dalla terza piazza, a testimonianza di un time-attack di altissimo livello in Q3 al Red Bull Ring di Spielberg. “Sembra che ogni weekendsu livelli simili in qualifica e ne sono molto felice, laè undeper noi, è una bella giornata ...

Advertising

zazoomblog : F1 Pierre Gasly: “Sesta posizione è un gran risultato per noi. Domani siamo i primi in griglia su gomma soft” -… - bishal_ghimire : 16. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo: £730,800 15. George Russell, Williams: £730,800 14. Esteban Ocon, Alpine: £3.… - NANGA2110 : Scuderia AlphaTauri Honda #10 Pierre GASLY #Q3 #GAS10 #F1jp #AustrianGP - Pro4TLZZ : RT @Gianludale27: Kimi a riguardo ha detto che semplicemente le gomme anteriori non erano per nulla pronte. Per quanto riguarda Gasly, Pier… - Gianludale27 : Kimi a riguardo ha detto che semplicemente le gomme anteriori non erano per nulla pronte. Per quanto riguarda Gasly… -