F1 | GP Austria 2021 domani in tv in chiaro? Orario | canale e diretta streaming

(Di sabato 3 luglio 2021) Il Gran Premio d’è il nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, il secondo consecutivo sul circuito di Spielberg. Dopo la vittoria di sette giorni fa, Max Verstappen punta al bis per allungare in classifica su Lewis Hamilton. Alle 15 di domenica 4 luglio si spegneranno i semafori al Red Bull Ring, l’evento sarà trasmesso inda Sky Sport Formula 1 e inper gli abbonati Sky Go e Now Tv. Su TV8, invece, la differita a partire dalle 18, mentre su Sportface potrete seguire il tutto con aggiornamenti in tempo reale, video e dichiarazioni dei piloti protagonisti in. ...