Evangelion 3.0+1.01 arriva su Amazon Prime Video ad agosto (Di sabato 3 luglio 2021) L’ultimo capitolo della serie filmica che riscrive il destino di Neon Genesis Evangelion con un nuovo finale sarà disponibile in streaming dal 13 agosto. Intanto la saga è campione d’incassi anche al cinema L’annuncio sta facendo la gioia dei tanti fan della saga Neon Genesis Evangelion: Amazon Prime Video ha comunicato ufficialmente che, dopo il Giappone, l’anteprima in esclusiva mondiale dell’attesissimo blockbuster Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time avverrà sulla piattaforma a partire dal 13 agosto. Il film anime è già un successo senza ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) L’ultimo capitolo della serie filmica che riscrive il destino di Neon Genesiscon un nuovo finale sarà disponibile in streaming dal 13. Intanto la saga è campione d’incassi anche al cinema L’annuncio sta facendo la gioia dei tanti fan della saga Neon Genesisha comunicato ufficialmente che, dopo il Giappone, l’anteprima in esclusiva mondiale dell’attesissimo blockbuster: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time avverrà sulla piattaforma a partire dal 13. Il film anime è già un successo senza ...

