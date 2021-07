Euro 2020 | l’esultanza dei tifosi azzurri nella Capitale e la festa durata tutta la notte | «Ora andiamo a vincere» – I video

Advertising

sscnapoli : ???? | #BelgioItalia 1-2. @Lor_Insigne protagonista con uno splendido gol ?? Azzurri in semifinale. ??… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - UEFAcom_es : ???? ?????????????? ?????????????? ?? ?? - Irwanrama_ : @realmeindonesia @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 Favorit di Euro 2020 ITALIA @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 #realmeSmartTV 79 - Irwanrama_ : @realmeindonesia @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 Favorit di Euro 2020 ITALIA @PutraYhuki @desty_04 @cimong6 #realmeSmartTV 78 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

ROMA - L'Italia e la Roma in ansia per Leonardo Spinazzola. Ieri il terzino si è infortunato nel corso del quarto di finale dell'Europeo contro il Belgio, riportando la lesione del tendine d'Achille. ...... che ha promosso la Nazionale italiana alla semifinale di. Gli azzurri, in aereo di ritorno da Monaco di Baviera, hanno intonato cori per il giallorosso Leonardo Spinazzola dopo il grave ...L‘Organizzazione Mondiale della Sanità non ci va leggere e da la colpa a Euro 2020 e a come è stato portato avanti. Le parole di un portavoce dell’OSM su Euro 2020: “Dobbiamo guardare molto oltre gli ...Oltretutto, una spiaggia italiana è molto meno rischiosa di uno stadio gremito di tifosi, che poi affollano le metropolitane e i locali“ Tornando agli Europei, l’opinione pubblica britannica, dai gior ...