Dalla Spagna: Tomas Vaclik ad un passo dal Napoli. Ecco quando sarà ufficiale. Spunta la data (Di sabato 3 luglio 2021) Tomas Vaclik vicinissimo al Napoli. Secondo quanto trapela Dalla Spagna il Napoli avrebbe bruciato al concorrenza del Granada aggiudicandosi il portiere. Secondo quanto scrive il portale ‘Todo Fichajes’, De Laurentiis si sarebbe aggiudicato il portiere della Nazionale della Repubblica Ceca. Il portiere dovrebbe firmare in queste ore il contratto con il Napoli. “Tomas Vaclík non ha impiegato molto a trovare una nuova squadra , dopo aver terminato il suo contratto con il Siviglia, è a un passo dal firmare con il Napoli. Il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 luglio 2021)vicinissimo al. Secondo quanto trapelailavrebbe bruciato al concorrenza del Granada aggiudicandosi il portiere. Secondo quanto scrive il portale ‘Todo Fichajes’, De Laurentiis si sarebbe aggiudicato il portiere della Nazionale della Repubblica Ceca. Il portiere dovrebbe firmare in queste ore il contratto con il. “Vaclík non ha impiegato molto a trovare una nuova squadra , dopo aver terminato il suo contratto con il Siviglia, è a undal firmare con il. Il ...

