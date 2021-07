Wimbledon 2021: la corsa di un combattivo Fognini si arresta ancora al terzo turno. Avanza senza problemi Djokovic (Di venerdì 2 luglio 2021) Fabio Fognini e il terzo turno a Wimbledon, un amore destinato a non sbocciare. Questo è il titolo della giornata azzurra ai Championships. L’obiettivo seconda settimana per il tennista ligure ancora una volta, la sesta in carriera, si è infranto ai sedicesimi di finale. Ci ha pensato il “bombardiere” russo Andrey Rublev ad interrompere i sogni di gloria del numero 4 d’Italia, autore comunque di una delle performance migliori in carriera sull’erba. 6-3 5-7 6-4 6-2 questo il risultato in favore del numero 5 del mondo, perfetto in particolare negli ultimi due parziali da fondocampo. Contro il suo tennis ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Fabioe il, un amore destinato a non sbocciare. Questo è il titolo della giornata azzurra ai Championships. L’obiettivo seconda settimana per il tennista ligureuna volta, la sesta in carriera, si è infranto ai sedicesimi di finale. Ci ha pensato il “bombardiere” russo Andrey Rublev ad interrompere i sogni di gloria del numero 4 d’Italia, autore comunque di una delle performance migliori in carriera sull’erba. 6-3 5-7 6-4 6-2 questo il risultato in favore del numero 5 del mondo, perfetto in particolare negli ultimi due parziali da fondocampo. Contro il suo tennis ...

