Sinistra illiberale | game over anche in Europa? Salvini e Meloni ritrovano l' alleanza | pugno durissimo sovranista a Bruxelles

(Di venerdì 2 luglio 2021) I partiti di tre gruppi diversi hanno deciso di firmare insieme una Carta dei Valori che getta le basi per costruire il futuro dell'. È il primo passo concreto dopo il vertice tenuto a Budapest lo scorso aprile alla presenza di Matteo, Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki: la notizia è che sia la Lega che Fratelli d'Italia di Giorgiahanno sottoscritto tale documento, che si propone come “base per un lavoro culturale e politico comune, rispettando il ruolo degli attuali gruppi”. Identità e democrazia, Conservatori e Fidesz (che ha lasciato il Ppe e fra parte dei non iscritti) hanno firmato la Carta dei Valori che fissa ...

Certo è stata sommamente rivelatrice la gaffe, chiamiamola così, con cui agli ... La questione della reversibilità o meno dell'ondata populista eculminata cinque anni fa nella ...Con effetti paradossali, "pensiamo all'imbarazzo dellasull'assassinio della pakistana Saman, uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. Come condannare il gesto, quasi sicuramente ...La Lega "ha firmato una Carta dei valori per immaginare un futuro dell'Europa basato su libertà e identità anziché su burocrazia e ...Questa legge non è di sinistra Ma è soprattutto Luca Ricolfi a spiegare perché non c’è nulla di laico, progressista, di sinistra e soprattutto di buon senso nel sostenere l’invasione ...