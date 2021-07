Sampdoria | asse di mercato col Parma | tutti i nomi sul tavolo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Calcio: tra il club blucerchiato e ilsi è aperto un’importante con diversie affari in ballo Roberto D’Aversa ha rescisso il suo contratto con il, ma i contatti tra lae il club gialloblù non sono destinati a esaurirsi qui. Come riporta Il Secolo XIX, le due società stanno prendendo in considerazione una serie di possibili trattative nei due sensi, non necessariamente sotto forma di cessioni, anche come prestiti secchi o con diritto di riscatto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Il ...