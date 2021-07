PS5 e Xbox Series X/S hanno fatto guadagnare $1.7 milioni a un bagarino di 16 anni (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo una recente intervista, uno studente di liceo del New Jersey di 16 anni ha incassato 1,7 milioni di dollari di entrate nel 2020 rivendendo prodotti come PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ha anche approfittato di altre carenze innescate dalla pandemia di COVID-19, guadagnando con le carte collezionabili Pokémon. Sia PS5 che Xbox Series X/S sono rimaste difficili da trovare dal loro lancio nel novembre 2020. Sebbene tutto possa essere collegato a problemi di domanda e catena di approvvigionamento, anche gli scalper hanno svolto un ruolo importante: utilizzando bot, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo una recente intervista, uno studente di liceo del New Jersey di 16ha incassato 1,7di dollari di entrate nel 2020 rivendendo prodotti come PlayStation 5 eX/S. Ha anche approfittato di altre carenze innescate dalla pandemia di COVID-19, guadagnando con le carte collezionabili Pokémon. Sia PS5 cheX/S sono rimaste difficili da trovare dal loro lancio nel novembre 2020. Sebbene tutto possa essere collegato a problemi di domanda e catena di approvvigionamento, anche gli scalpersvolto un ruolo importante: utilizzando bot, ...

Advertising

Asgard_Hydra : PS5, Xbox Series X e carenza di scorte: sedicenne si arricchisce negli USA - Nicco2D : @Christi99760781 @harima_kenji Si ma quella volta che i player inside hanno detto che la versione migliore di Hitma… - tuttoteKit : Tales of Arise: svelati tanti dettagli nel nuovo Dev Diary #BandaiNamco #PC #PS4 #PS5 #TalesOfArise #Xbox… - infoitscienza : Scarlet Nexus, PS5 meglio di Xbox Series X nell'analisi di Digital Foundry - smartmikeoffert : ??CHE PREZZO?? BENGOO Cuffie da gioco stereo per PS4 PC Xbox One Controller PS5, Cuffie over-ear con eliminazione de… -