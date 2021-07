Orietta Berti: "Playboy mi offrì cifre da capogiro per posare, ma rifiutai. Sennò chi avrebbe sentito mia madre?" (Di venerdì 2 luglio 2021) “Playmen e Playboy mi chiesero di posare nuda. Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me. Cosa c’entro io, se non so nemmeno chi l’ha disegnato?”. A raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera è Orietta Berti, cantante classe 1943 reduce dal successo di Mille con Fedez e Achille Lauro. A proposito del collega Achille Lauro, che conosce ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Playmen emi chiesero dinuda. Mi offrironoda: ma chi l’sentite poi miae mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, miasi arrabbiò con me. Cosa c’entro io, se non so nemmeno chi l’ha disegnato?”. A raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera è, cantante classe 1943 reduce dal successo di Mille con Fedez e Achille Lauro. A proposito del collega Achille Lauro, che conosce ...

lorenzo60833262 : RT @fraversion: Per chi vota? «Un cantante non può essere legato a un partito, deve essere di tutti, come un arcobaleno». (bella l'intervis… - LelloPinto : RT @LelloPinto: Capisco la gerontofilia, ma caxxo Ornella Vanoni a sett. fa 87 anni!!! #toyboy? Preferisco di gran lunga Fedez e Orietta Be… - LelloPinto : Capisco la gerontofilia, ma caxxo Ornella Vanoni a sett. fa 87 anni!!! #toyboy? Preferisco di gran lunga Fedez e Orietta Berti. Spiaze. - cler_bb : RT @mrs_albinati: 'In compenso Orietta Berti sta bene' C'è un po' di Pierpaolo Spollon in questo Riccardo Bonvegna ??? #DocNelleTueMani - bohemiennepao : RT @Kalo9603: Quest'anno l'estate è di Orietta Berti e Ornella Vanoni INCHINIAMOCI ALLE QUEEN -