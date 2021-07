Meeting Sport Solidarietà | 3 luglio lo spettacolo a Lignano

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 luglio 2021) Un cast di grandi stelle allo Stadio Teghil il 3, alle ore 20.30, per il 32°Internazionale di Atletica Leggeratargato Nuova Atletica dal Friuli del patron Giorgio Dannisi. Una ventina i medagliati olimpici e mondiali su cui svetta la giamaicana Elaine Thompson capitana del team Top mondiale caraibico, sbarcato in questi gironi aper ile per prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo. La pluricampionessa mondiale ed olimpica dei 100m e della 4×100, (PB 10?70, SB 10?78) detiene il primato delcon 11?11 e in più ...