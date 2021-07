M5S, scissione a un passo: il post di Crimi sul Blog delle Stelle (Di venerdì 2 luglio 2021) I mediatori, da Di Maio a Fico, ci hanno provato fino all’ultimo minuto a risolvere tra Conte e Grillo e forse ancora non si arrendono, ma la scissione del M5S sembra ormai irreparabile Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) I mediatori, da Di Maio a Fico, ci hanno provato fino all’ultimo minuto a risolvere tra Conte e Grillo e forse ancora non si arrendono, ma ladel M5S sembra ormai irreparabile

Advertising

La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin: 'Le leadership nascono da una visione. Io non ho capito qual è l'dea di Conte? Io… - MikiPanda6 : NO CASHBACK, probabile scissione del #M5S, #Conte può fare un nuovo partito.Tutto ciò è un assist per gli #evasori… - valtaro : #Scissione M5S - Boccia: 'La #Politica è fatica e non c'è un padrone che decide' - GVNVNCR : RT @Storace: #Letta nei guai per la crisi #M5S. Sognava #governo e #Quirinale, dovrà fare l’#opposizione per anni - MuredduGiovanni : RT @pbecchi: Per parare la scissione di Conte Grillo ha una buona carta fa giocarsi: una „grande amnistia“ nei confronti di tutti coloro c… -