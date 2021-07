LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: Nibali si gioca la tappa e sta ribaltando la classifica! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.15 Mohoric se ne va tutto solo, staccando Van Moer e Stuyven. Siamo nell’ultimo km della salita, il più duro. 16.15 Nibali non ci sta e parte al contrattacco insieme ad Asgreen. Nel tentativo di scattare ha quasi tamponato il danese. 16.14 Troppo attendismo in questa fase tra Van Aert e Van der Poel. 16.13 Cort Nielsen e Houle si muovono e provano ad andare a riprendere Konrad, che nel frattempo si è portato a 1’00” da Van Moer, Stuyven e Mohoric. A 1’14” il gruppo maglia gialla con Nibali, Van der Poel ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.15 Mohoric se ne va tutto solo, staccando Van Moer e Stuyven. Siamo nell’ultimo km della salita, il più duro. 16.15non ci sta e parte al contrattacco insieme ad Asgreen. Nel tentativo di scattare ha quasi tamponato il danese. 16.14 Troppo attendismo in questa fase tra Van Aert e Van der Poel. 16.13 Cort Nielsen e Houle si muovono e provano ad andare a riprendere Konrad, che nel frattempo si è portato a 1’00” da Van Moer, Stuyven e Mohoric. A 1’14” il gruppo maglia gialla con, Van der Poel ...

