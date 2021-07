Il ct della Danimarca: "Vogliamo la semifinale per Eriksen" (Di venerdì 2 luglio 2021) Sabato, insieme a Ucraina - Inghilterra, è in programma l'ultimo quarto di Euro 2020. La Danimarca si giocherà la semifinale contro la Repubblica Ceca di Patrik Schick : " Scenderemo in campo per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) Sabato, insieme a Ucraina - Inghilterra, è in programma l'ultimo quarto di Euro 2020. Lasi giocherà lacontro la Repubblica Ceca di Patrik Schick : " Scenderemo in campo per ...

Advertising

sportli26181512 : Il ct della #Danimarca: “Vogliamo la semifinale per #Eriksen”: Sabato pomeriggio la sfida alla Repubblica Ceca di S… - internewsit : Hjulmand (CT Danimarca): «Eriksen fulcro della squadra, giocheremo per lui» - - rtl1025 : ?? 'Domani giocheremo per #Eriksen, lui è cuore della squadra', lo ha detto Kasper #Hjulmand, ct della #Danimarca, a… - battitomilan7 : @GiovaB95 Se era per Twitter avevano un cc Baudu Mayer Van ginkel In attacco Belotti e quello della Danimarca con torbido in difesa - Napoli_Report : Tomas #Vaclik ha commentato l'interessamento del #Napoli alla vigilia della partita contro la #Danimarca,: 'Non c'è… -