Gli anni ’90 e i viaggi aerei del futuro (Di venerdì 2 luglio 2021) La notizia dei piani della United Airlines di rientrare nel gioco dei jet passeggeri supersonici si è diffusa all’inizio di giugno. La sensazione è che il Concorde stia tornando. Ma come saranno i viaggi aerei del futuro? I viaggi aerei del futuro: potrà esserci ancora un’era Concorde? Anche se è bello avere delle buone notizie Leggi su periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) La notizia dei piani della United Airlines di rientrare nel gioco dei jet passeggeri supersonici si è diffusa all’inizio di giugno. La sensazione è che il Concorde stia tornando. Ma come saranno idel? Idel: potrà esserci ancora un’era Concorde? Anche se è bello avere delle buone notizie

Advertising

juventusfc : ?? Agnelli: «Il ruolo di #Nedved in questi anni è sempre stato determinante. Dal 2018 in avanti ha raggiunto la stat… - oss_romano : #30giugno #160anniOR Gli auguri di #PapaFrancesco e le iniziative per la ricorrenza. Il 1° luglio «L’Osservatore Ro… - vaticannews_it : #1luglio Vatican News Service #Spagna @Confepiscopal valorizzare gli anziani #CaboVerde 500 anni Diocesi di Santiag… - pvsassone : RT @AngiKappa: Christelle ha 28 anni, è sopravvissuta al #naufragio con la figlia di 5 mesi parotite dal Ruanda:marito rifugiato in Algeri… - gioacchinobpb12 : @Yi_Benevolence Appunto.. Lo grido da 1,5 anni. Vogliamo sapere quanti dei contagiati giornalmente per qualsiasi ti… -