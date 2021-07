F1, GP Austria 2021: back-to-back a Spielberg, c’è il rischio di risultati uguali? Dopo la Stiria… (Di venerdì 2 luglio 2021) Il primo giorno di prove libere del GP d’Austria, round del Mondiale 2021 di F1, è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Un weekend particolare dal sapore di replica. Sì, perché la settimana passata sempre a Spielberg il Circus delle quattro-ruote si era ritrovato. Da questo punto di vista, sembra che la Mercedes sia evoluta con un lavoro certosino di messa a punto, ma nello stesso Red Bull non abbia messo in mostra tutto il vero potenziale nel giro secco. Domani ne sapremo di più. E la Ferrari? La valutazione del weekend passato in Stiria era stato particolare: da un lato la prestazione incolore nelle qualifiche e dall’altro un ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Il primo giorno di prove libere del GP d’, round del Mondialedi F1, è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Un weekend particolare dal sapore di replica. Sì, perché la settimana passata sempre ail Circus delle quattro-ruote si era ritrovato. Da questo punto di vista, sembra che la Mercedes sia evoluta con un lavoro certosino di messa a punto, ma nello stesso Red Bull non abbia messo in mostra tutto il vero potenziale nel giro secco. Domani ne sapremo di più. E la Ferrari? La valutazione del weekend passato in Stiria era stato particolare: da un lato la prestazione incolore nelle qualifiche e dall’altro un ...

