Ex Ilva | Acciaierie Italia approva finalmente il bilancio Il cronoprogramma sullo Stato al 60% e il nodo del Ceo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Fuori tempo massimo (la normativa Covid ha esteso al 30 giugno il termine ultimo per l’zione), il Consiglio di amministrazione did', secondo quanto risulta a Radiocor, hato il progetto di2020 e ha fissato l'assemblea per il 21 luglio in prima convocazione e il 2 agosto in seconda. L’ok ai conti 2020 dell'exè dunque arrivato dopo un'attesa durata molte settimane per la società controllata da Am InvestCo Italy e Inv(con partecipazioni rispettivamente del 62% e 38% ma con diritti di voto 50%-50%) Segui su ...

Il Consiglio di amministrazione did'Italia, secondo fonti vicine al dossier, ha approvato il progetto di bilancio 2020 e ha fissato l'assemblea per il 21 luglio in prima convocazione e il 2 agosto in seconda. Nel nuovo ...L'amministratore delegato did'Italia non nasconde la soddisfazione: "Nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria, l'exsegna un numero positivo all'ultima riga del conto economico, quello che finirà nel ...Mercoledì 7 luglio, presidio dei lavoratori toscani a Roma. Giovedì 8, in programma un maxi-incontro con Governo e sindacati in cui Acciaierie d’Italia dovrebbe fare il suo esordio pubblico ...Il Consiglio di amministrazione di Acciaierie d'Italia, secondo fonti vicine al dossier, ha approvato il progetto di bilancio 2020 e ha fissato l'assemblea per il 21 luglio in prima convocazione e il ...