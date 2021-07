Covid 19: scende a 0,63 l’Rt, ma preoccupa la variante Delta (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Covid 19 rallenta e le terapie intensive si svuotano. In parte merito della campagna vaccinale che prosegue con buoni risultati; l’obiettivo dichiarato dal Generale Figliuolo è raggiungere quota 8 vaccinati su 10 entro le prime settimane di settembre. Contestualmente continua la riduzione dell’Rt a livello nazionale. La scorsa settimana il dato era fisso sullo 0,69%; negli ultimi giorni il numero registrato è pari a 0,63. Si abbassa dunque il numero dei contagi, così come quello dei soggetti ospedalizzati causa Covid. Le ultime statistiche, contenute nella bozza di monitoraggio settimana Iss-ministero della Salute, rivelano dunque ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 luglio 2021) Il19 rallenta e le terapie intensive si svuotano. In parte merito della campagna vaccinale che prosegue con buoni risultati; l’obiettivo dichiarato dal Generale Figliuolo è raggiungere quota 8 vaccinati su 10 entro le prime settimane di settembre. Contestualmente continua la riduzione dela livello nazionale. La scorsa settimana il dato era fisso sullo 0,69%; negli ultimi giorni il numero registrato è pari a 0,63. Si abbassa dunque il numero dei contagi, così come quello dei soggetti ospedalizzati causa. Le ultime statistiche, contenute nella bozza di monitoraggio settimana Iss-ministero della Salute, rivelano dunque ...

