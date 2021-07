Confcommercio e DVB-T2 è diatriba | ma cosa sta accadendo?

(Di venerdì 2 luglio 2021) Alta tensione fra lae alcune emittenti tv in merito alla questione DVB-T2, lo switch off al nuovo digitale terrestre. DVB-T2 esuccede? (Foto IlGiornale)L’Andec, l’associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile, si è opposta alla richiesta di slittamento del passaggio al nuovo DVB-T2, così come richiesto espressamente da alcune emittenti televisive, precisando che la macchina organizzativa si è già messa in moto, di conseguenza, è impossibile tornare indietro. Andec-ha scritto di conseguenza una lettera al ministro del lavoro e dello sviluppo ...

Advertising

infoitscienza : Digitale Terrestre, rinvio switch off al DVB-T2? Parla la Confcommercio - zazoomblog : Digitale Terrestre rinvio switch off al DVB-T2? Parla la Confcommercio - #Digitale #Terrestre #rinvio #switch -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio DVB

Computer Magazine

Si continua a parlare del possibile rinvio dello switch off al- T2 , dopo la proposta avanzata da Confindustria. Andec -ha inviato una lettere al Ministro Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani in cui chiede il rispetto della ......dalla prima grande scadenza dello switch - off e a un anno preciso dal passaggio definitivo a- ... Presidente Andrea SCOZZELI - AIRES,Presidente Video saluto introduttivo: Anna ...Presto vi sarà il passaggio al nuovo standard DVB-T2 e molti iniziano a chiedersi se dovranno o meno sostituire il proprio televisore. Una vera e propria rivoluzione che non passa di certo inosservata ...Manca sempre meno allo switch off del Digitale Terrestre al DVB-T2. A tal proposito, è intervenuta la Confcommercio ...