Calendario Scolastico 2021/22: date inizio, tutte le festività e i ponti (Di venerdì 2 luglio 2021) Molte Regioni hanno già reso noto l’inizio dell’anno Scolastico 2021/22. Il Calendario con i prossimi ponti e festività Si è appena concluso un anno Scolastico che già si pensa al prossimo. E ci si augura che sia finalmente un anno normale, in presenza in classe e senza mascherine. Alcune regioni hanno già reso noto il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 luglio 2021) Molte Regioni hanno già reso noto l’dell’anno/22. Ilcon i prossimiSi è appena concluso un annoche già si pensa al prossimo. E ci si augura che sia finalmente un anno normale, in presenza in classe e senza mascherine. Alcune regioni hanno già reso noto il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitinterno : Calendario scolastico 2021/2022: inizio scuola, date e ponti - Regione per regione - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Approvato il Calendario Scolastico 2021/2022: in classe il 15 settembre, ultima campanella il 10 giugno. Assessore Cavo: “S… - infoitinterno : Calendario scolastico 2021-2022: quando comincia la scuola, i ponti e le feste regione per regione - Profilo3Marco : RT @GiovanniToti: ??Gli studenti liguri torneranno in classe il 15 settembre 2021 e le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022, mentre l… - infoitinterno : Studenti liguri in classe il 15 settembre ed ultima campanella il 10 giugno: approvato il prossimo calendario scola… -