Calciomercato Roma, è fatta: Paul Lopez e Under in prestito al Marsiglia (Di venerdì 2 luglio 2021) La Roma mette a segno due colpi in uscita: fatta per le cessioni in prestito di Under e Pau Lopez al Marsiglia. I dettagli La Roma mette a segno due colpi in uscita. Il club giallorosso, che oggi ha accolto Jose Mourinho atterrato a Ciampino, finalizza due cessioni in prestito. Come rivela Sky Sport, infatti, Cenzig Under e Pau Lopez partiranno in prestito al Marsiglia. Si libera dunque il posto in porta per Rui Patricio, il prescelto da Mourinho per il ruolo. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Lamette a segno due colpi in uscita:per le cessioni indie Paual. I dettagli Lamette a segno due colpi in uscita. Il club giallorosso, che oggi ha accolto Jose Mourinho atterrato a Ciampino, finalizza due cessioni in. Come rivela Sky Sport, infatti, Cenzige Paupartiranno inal. Si libera dunque il posto in porta per Rui Patricio, il prescelto da Mourinho per il ruolo. L'articolo proviene da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | La trattativa #PauLopez-#OM verso la chiusura: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | C'è la fumata bianca per le cessioni di #PauLopez e #Under al #Marsiglia: le ultime - DiMarzio : #Roma, in standby il passaggio di #PauLopez al #Marsiglia. Il portiere riflette: la situazione - AnthoTmt : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Roma | C'è la fumata bianca per le cessioni di #PauLopez e #Under al #Marsiglia: le ultime - AuxArmesOM : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Roma | C'è la fumata bianca per le cessioni di #PauLopez e #Under al #Marsiglia: le ultime -