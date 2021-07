Avete questo social? Probabilmente vi hanno rubato tutti i dati (Di venerdì 2 luglio 2021) social di nuovo nell’occhio del ciclone. Un hacker avrebbe infatti rubato quasi il 100% dei profili di Linkedin. Vediamo quali. social (AdobeStock)Ci risiamo, ancora una volta i dati di tantissime persone sono finiti in vendita sul dark web. Ormai è una pratica abbastanza comune. Nell’occhio del ciclone come sempre ci sono alcuni social i quali vedono il proprio sistema di sicurezza violato da hacker professionisti. Questa volta a finire sul banco degli imputati è nuovamente Linkedin. La piattaforma già 3 mesi fa aveva subito un “furto” di circa 500 milioni di profili. Secondo quanto ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021)di nuovo nell’occhio del ciclone. Un hacker avrebbe infattiquasi il 100% dei profili di Linkedin. Vediamo quali.(AdobeStock)Ci risiamo, ancora una volta idi tantissime persone sono finiti in vendita sul dark web. Ormai è una pratica abbastanza comune. Nell’occhio del ciclone come sempre ci sono alcunii quali vedono il proprio sistema di sicurezza violato da hacker professionisti. Questa volta a finire sul banco degli imputati è nuovamente Linkedin. La piattaforma già 3 mesi fa aveva subito un “furto” di circa 500 milioni di profili. Secondo quanto ...

Advertising

Giandom84354994 : Avete interiorizzato tutte le puttanate che vi hanno raccontato in questi 17 mesi e manco ve ne siete accorti. Ques… - lesmisimo : RT @azicrowace: scusate ma se la vostra ottica di “coppia” si fossilizza unicamente sull’attrazione fisica e sul sesso perché altrimenti no… - STreatpeople : RT @nasoliscio: non merita tutto questo odio, non merita tutti gli insulti che gli state lanciando. tom hiddleston è un uomo che mette amor… - donadibli : Giovani se avete voglia di studiare/lavorare seriamente per costruire qlc che rimanga e di cui essere fieri a presc… - maddyxhes : RT @NXW4NG3L: se ancora non l’avete fatto vi prego di spargere la voce e vedere questo video (guardate anche le storie) di riphuda su insta… -