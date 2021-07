Wimbledon, Davide Sanguinetti: “Sinner non può giocare sempre allo stesso modo. Berrettini il più pronto” (Di giovedì 1 luglio 2021) Regalarsi un Wimbledon speciale. Davide Sanguinetti sa come farlo: il nativo di Viareggio, classe ’72, nell’edizione del 1998 si spinse fino ai quarti di finale, poi l’incrocio con il forte olandese Richard Krajicek costò la sconfitta all’azzurro. Di tempo ne è passato e per un tennista che del lavoro ha fatto una propria filosofia di vita, rivederlo nelle vesti di allenatore non è certo una sorpresa. Attualmente coach del forte doppista neozelandese Michael Venus, Sanguinetti sta assistendo con occhi interessanti allo sviluppo di Wimbledon con il desiderio di allenare anche un ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Regalarsi unspeciale.sa come farlo: il nativo di Viareggio, classe ’72, nell’edizione del 1998 si spinse fino ai quarti di finale, poi l’incrocio con il forte olandese Richard Krajicek costò la sconfitta all’azzurro. Di tempo ne è passato e per un tennista che del lavoro ha fatto una propria filosofia di vita, rivederlo nelle vesti di allenatore non è certo una sorpresa. Attualmente coach del forte doppista neozelandese Michael Venus,sta assistendo con occhi interessantisviluppo dicon il desiderio di allenare anche un ...

