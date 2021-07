William e Harry svelano la statua per i 60 anni di Lady Diana, i fratelli tornano uniti (Di giovedì 1 luglio 2021) Il momento tanto atteso della reunion tra William e Harry è avvenuto per un’occasione speciale: di nuovo uniti e in apparenza sereni, i due fratelli hanno inaugurato la statua dedicata alla madre Lady Diana. La scultura è stata scoperta il 1 luglio 2021, giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60 anni. Se n’è andata a soli 36, a causa di un tragico incidente stradale il 31 agosto 1997. Questo il messaggio congiunto dei due principi. Oggi, in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di nostra madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Il momento tanto atteso della reunion traè avvenuto per un’occasione speciale: di nuovoe in apparenza sereni, i duehanno inaugurato ladedicata alla madre. La scultura è stata scoperta il 1 luglio 2021, giorno in cui la principessa avrebbe compiuto 60. Se n’è andata a soli 36, a causa di un tragico incidente stradale il 31 agosto 1997. Questo il messaggio congiunto dei due principi. Oggi, in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di nostra madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza ...

